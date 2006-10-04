Лазаренко подав апеляцію

У вівторок адвокат колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка повідомив, що його підопічний подав апеляцію до американського суду, який місяць тому засудив його до дев`яти років позбавлення волі і штрафу в 10 мільйонів доларів за здирство і відмивання грошей. А минулої п`ятниці окружний суддя зажадав також конфіскації більше 26 мільйонів доларів з відсотками з рахунків Лазаренка.

За інформацією Reuters, Денніс Ріордан (Dennis Riordan) має намір оскаржити вісім пунктів вироку, що стосуються відмивання грошей. За його словами, первинні звинувачення налічували 52 пункти, в підсумковому вироку їх залишилося 14. Раніше присяжні визнали Лазаренка винним по 29 пунктам, але суддя визнав 15 з них недоведеними.

Нагадаємо, що в 1999 році екс-прем`єр України попросив політичного притулку в США, аргументуючи це неодноразовими спробами замаху на нього, проте замість надання притулку влада США видала ордер на арешт Лазаренка. Захист вважає, що прокурори керувалися політичними мотивами в ході розгляду справи.

Павло Лазаренко є другим за всю історію США главою уряду іноземної держави, засудженим на американській території. У 1992 році американський суд ухвалив вирок панамському лідерові Мануелю Норьєзі (Manuel Noriega).

Лента.ру