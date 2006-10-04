Абрамович купив готель за $1 мільярд (фото)

Минулого тижня російські олігархи відвідали два яхт-шоу – каннське і монакське. Весь цей час яхта Pelorus Романа Абрамовича стояла на рейді у Каннах. А сам її власник часу не гаяв: купив культовий готель Eden Rock за один мільярд один мільйон доларів, повідомляє “Известия”.

Цей легендарний готель знаходиться між Каннами і мисом Антіб. Під час Каннського фестивалю там проживають наймодніші зірки. Серед його іменитих клієнтів — Демі Мур, Шерон Стоун і Періс Хілтон. І саме там зупинялася Крістіна Агілера, яка прилітала на весілля до глави МДМ-груп Андрія Мельніченка.

Зазвичай у світі вартість середнього чотири-, п`ятизіркового готелю розраховують так: один номер рівний одному мільйону. Тоді готель окупається. У легендарному готелі Eden Rock — двісті шістдесят номерів. Тобто середня вартість — чверть мільярда. Але якщо врахувати статусність і популярність цього місця, то реальна ціна — півмільярда. А Роман Абрамович віддав за готель-іграшку більше мільярда євро. "Що через нього коїться з цінами!" — обурювалася громадськість.

From-Ua