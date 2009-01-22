У британських пабах рекордно подешевшало пиво

Мережа британських пабів JD Wetherspoon встановила мінімальну за останні 20 років ціну на пиво, пише The Times. Скажімо, вартість пінти (близько 0,5 літра) лагерного пива склала 99 пенсів (1,4 долара).

Заходи щодо зниження ціни, вжиті керівництвом JD Wetherspoon, допомогли збільшити щотижневий дохід цієї мережі на 6,4 відсотка. Рішення про зниження вартості пінти пива кількох фірм (Greene King і San Miguel) було прийняте для того, щоб підтримати клієнтів JD Wetherspoon під час економічної кризи. Проте критики цієї ініціативи стверджують, що встановлення настільки низької ціни на пиво може спричинити підвищення рівня вживання алкоголю. The Times зауважує, що середня ціна пінти пива в британських пабах становить 3 фунти 20 пенсів (близько 4,4 доларів).

Лента.ру