Подкопаєва і Нагорний розлучаються

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія ПОДКОПАЄВА і її чоловік - бізнесмен Тимофій НАГОРНИЙ подали документи на розлучення.

Цю інформацію газеті «Новой» підтвердив Т.НАГОРНИЙ.

«Звідки ви дізналися? Поки що я не можу говорити на цю тему", - відповів на дзвінок «Новой» Т.НАГОРНИЙ.

З голосу було зрозуміло, що він дуже засмучений.

"На жаль, ми зараз якраз займаємось даним питанням, і всі документи будуть оформлені буквально днями, тоді й можна буде оголосити про це офіційно", - сказав Т.НАГОРНИЙ.

На момент здачі номера коментар Л.ПОДКОПАЄВОЇ одержати не вдалося – її мобільний телефон не відповідав.