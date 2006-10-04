Папа Римський змінить межі пекла

Папа Римський Бенедикт XVI має намір відмінити одне з ключових положень католицької релігії, яке пов`язане з поняттям "лімба", тобто існування якоїсь прикордонної області пекла, де перебувають душі праведників, загиблих до пришестя Христа, і душі померлих нехрещеними дітей, повідомляє The Times.

За словами Папи, існування лімба є "теологічною гіпотезою", вона не одержала достовірного і повного пояснення впродовж багатьох сторіч, а дискусії з цього питання тривають і сьогодні. За даними джерела видання у Ватикані, про це Бенедикт XVI заявив під час 30-ої Міжнародної комісії католицьких богословів, яка і була присвячена вивченню "лімба".

Про рішення "покінчити з невизначеністю" цього поняття і затвердити місце праведників і померлих дітей у раю Папа Римський, як очікується, оголосить шостого жовтня, коли комісія завершить свою роботу. Наголошується, що суперечки про тлумачення релігійного положення були запеклими, проте теологи прийшли до єдиної думки і схвалили ініціативу Папи.

За відомостями видання, Бенедикт XVI може відмінити тільки одну частину "лімба" - так звану "Limbus infantium", яка стосується нехрещених дітей, померлих до пришестя Христа. Тобто вони, згідно новим правилам, потраплять до раю. Інша частина поняття - "Limbus patrum", про душі праведників, залишиться незмінною, тобто вони як і раніше перебуватимуть у прикордонній області пекла.

Times підкреслює, що Ватикан, ухвалюючи таке рішення, розраховує "відкрити шлях" для розповсюдження католицької віри в країни, де спостерігається висока дитяча смертність. Крім того, видання відзначає, що подібний крок має стати певною "противагою" ісламському вченню, у якому померлі діти без жодних виключень потрапляють у рай.

Лента.ру