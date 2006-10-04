Названо найбезпечніший компактвен (фото)

Нове покоління компактних мінівенів Citroen C4 Picasso, яке було офіційно представлене на Паризькому автосалоні кілька днів тому, визнане найбезпечнішим у своєму класі в Європі, повідомляє Channel4.com. За наслідками краш-тесту, проведеного по методиці EuroNCAP, автомобіль одержав 35 балів з 37 можливих.

Експерти, що проводили краш-тест, присвоїли новому мінівену Citroen максимальну оцінку в п`ять зірок. Крім того, безпеку дітей в C4 Picasso експерти оцінили трьома зірками, а безпеку пішоходів у разі наїзду - двома зірками.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день найбезпечнішими мінівенами є моделі Ford Galaxy і S-max, які одержали за наслідками краш-тестів 36 балів з 37.

Лєнта.ру