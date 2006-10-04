Без сексу можна захворіти
Невротизація, запалення, простатит...
Ще давньокитайські трактати стверджували, що секс здатен вилікувати дуже багато хвороб. Але сучасна медицина пішла далі. Виявляється, що без сексу можна навіть запросто захворіти.
Якщо в період вимушеної або добровільної відмови від утіх вас переслідують постійні думки про секс, сильне збудження, то через два місяці від застою крові в жінок може початися невротизація, запалення придатків і яєчників, а в чоловіків уже через 10 днів знижується рухливість сперматозоїдів.
Ті чоловіки, кому за 60, взагалі ризикують при подібних "нервових" обставинах "докотитися" до імпотенції. Утримання особлива шкідливе чоловікам із хворою простатою - у них може розвинутися хронічний простатит.
Для профілактики простатиту і для запобігання імпотенції, чоловіку від 30 до 50 років потрібно займатися сексом 1-3 рази в тиждень, якщо чоловіку за 60 - 1-2 рази в тиждень.
Молодим людям у віці від 18 до 30 років рекомендується вдаватися до любовних утіх від 1 до 7 разів у тиждень.
Кореспондент.net за матеріалами Medicus