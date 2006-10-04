Без сексу можна захворіти

Ще давньокитайські трактати стверджували, що секс здатен вилікувати дуже багато хвороб. Але сучасна медицина пішла далі. Виявляється, що без сексу можна навіть запросто захворіти.

Якщо в період вимушеної або добровільної відмови від утіх вас переслідують постійні думки про секс, сильне збудження, то через два місяці від застою крові в жінок може початися невротизація, запалення придатків і яєчників, а в чоловіків уже через 10 днів знижується рухливість сперматозоїдів.

Ті чоловіки, кому за 60, взагалі ризикують при подібних "нервових" обставинах "докотитися" до імпотенції. Утримання особлива шкідливе чоловікам із хворою простатою - у них може розвинутися хронічний простатит.

Для профілактики простатиту і для запобігання імпотенції, чоловіку від 30 до 50 років потрібно займатися сексом 1-3 рази в тиждень, якщо чоловіку за 60 - 1-2 рази в тиждень.

Молодим людям у віці від 18 до 30 років рекомендується вдаватися до любовних утіх від 1 до 7 разів у тиждень.

Кореспондент.net за матеріалами Medicus