Американці залишили сатирика Задорнова без хліба

Нобелівську премію з хімії за 2006 рік присудили американцеві Роджеру Корнбергу (Roger D. Kornberg), професорові кафедри структурної біології Стенфордського університету. Відповідне оголошення опубліковане на сайті Нобелівського комітету.

Це вже друга премія цього року, що попрямує до Стенфорда. У понеділок премія з медицини була присуджена професорові кафедри патології і генетики цього ж університету Ендрю Файру.

Корнберг удостоївся премії "за дослідження молекулярних основ транскрипції у евкаріот" – першого етапу процесу синтезу білка у тварин, рослин і грибів.

Корнберг приїде на церемонію вручення Нобелівської премії вже вдруге. Коли йому було 12 років, він уже був присутній на цьому заході. Тоді премію з медицини вручали його батькові, Артуру Корнбергу, який описав передачу генетичної інформації від ДНК до ДНК, тобто відтворення спадкового матеріалу. Відкриття Роджера Кронберга полягає в описі передачі даних від молекули ДНК, що зберігає спадкову інформацію молекулі-посередникові, так званій інформаційній РНК.

Завдяки дослідженням Корнберга стало зрозумілим, як, з хімічної точки зору, відбувається передача генетичної інформації з генів до відповідних структур клітини, відповідальних за синтез білків.

Хоча отримані ученим результати відносяться до процесів, що відбуваються в живих організмах, у прес-релізі Нобелівського комітету особливо підкреслюється, що дослідження Корнберга є досягненням у галузі хімії.

Як уже повідомлялося, лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології й медицини та у галузі фізики також стали американці.

Лента.ру