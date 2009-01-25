В Артемівську горів завод шампанських вин
12:31, 25 січня 2009Разное
1474 0
Пожежу ліквідували силами шести відділень
Близько першої години ночі 25 січня у місті Артемівськ, на ЗАТ „Артемівський завод шампанських вин”, у побутовому приміщенні, розташованому в транспортній галереї, внаслідок короткого замикання електричного кабелю виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 29 робітників заводу своєчасно залишили місце загоряння. О 03.25 пожежа була ліквідована силами шести відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.
Жертв і постраждалих немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter