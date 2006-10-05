До України наближається нафтова пляма у 20 км

Дунаєм до українських вод рухається нафтова пляма завдовжки у 20 кілометрів.

За попередніми даними, витік стався у Сербії, однак Белград цього не підтверджує. Болгарське Мінекології звернулося до держав Дунайської конвенції, в яку входить і Україна, з проханням встановити джерело витоку нафти.

Працівники МНС України вже готуються очищати українську частину ріки, коли пляма дійде до кордону. Нині вона за кілька сотень кілометрів від українського порту Рені, повідомляє “5 канал”.