Шкода Октавіа на швидкості врізалася в дах церкви (фото)

Поряд з саксонським містечком Лімбах-Оберфрона (Limbach-Oberfrohna) 23-річний водій "Шкоди Октавії" не впорався з управлінням, вилетів з траси і, пролетівши в повітрі 35 метрів, врізався в дах місцевої євангельської церкви, передає агентство AFP.

Причиною могло стати значне перевищення швидкості. Втративши контроль над автомобілем на повороті, водій пробив огорожу і виїхав на пологий трав`яний схил, який прислужився свого роду трампліном.

Машина злетіла на висоту близько сімох метрів. Сама церква, в даху якої застрягла "Шкода", розташована трохи нижче рівня шосе. Цікаво, що все відбулося на очах поліцейських, машина яких стояла на світлофорі.

Водія "Октавії" витягли з машини і відправили до лікарні. У нього серйозні поранення. Крім того, проводиться експертиза на наявність у його крові алкоголю.

Пастор постраждалої церкви Йоганнес Шуберт (Johannes Schubert) зі свого боку заявив, що той факт, що людина після такої аварії взагалі залишилася жива, є дивом Божим. Пастор додав, що на наступній недільній месі він і парафіяни молитимуться за його одужання.

Лента.ру