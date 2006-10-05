Спасибі Росії, що допомагає нам ростити патріотів

Від щирого серця хочеться подякувати панові Президенту Росії та міністру оборони РФ за вивірену, виключно мирну зовнішню та зовнішньоекономічну політику. За те, що не злетіли бомбардувальники курсом на Тбілісі. За тиск – економічний і політичний – на братські народи, яким не пощастило обрати «не ту» владу. Спасибі, що не спалюєте напалмом країни, де іноді терплять невдачі ваші «розвідники».

Приємно бачити, як об`єднується великий народ перед натовською та американською загрозою.

Прикро, що Прибалтика встигла втекти до Об`єднаної Європи і не вдається втюхувати їй газ за виключно «економічними» цінами (по $230, а не по $110).

Спасибі, що піклуєтеся про нас, протвережуючи економічними та грошовими важелями, указуючи нам «на наше місце». Спасибі, що не потиснули руку «помаранчевій владі», коли вона її вам протягувала. Спасибі, що не подаєте руку «біло-блакитній». Так тримати!

А то ми, як дурні, і свої національні інтереси захистити хочемо і дружити країнами. Ви, мабуть, свій вибір зробили.

Спасибі, що підтримуєте сепаратизм у сусідніх з вами країнах. Це допоможе вам відбиватися від настирливих друзів, а в нас зрощувати нових «патріотів».

Одне прохання – поясніть усім: Джордж – ваш друг чи ворог? Тільки голосно – так, щоб усі почули.