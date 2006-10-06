Спалах вірусного гепатиту на Івано-Франківщині

3-5 жовтня до інфекційних відділень Калуської Центральної районної та Івано-Франківської обласної лікарень із загальноосвітньої школи с. Вістова госпіталізовано 10 осіб - 8 учні та 2 робочих їдальні - з діагнозом вірусний гепатит А.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, перебіг хвороби госпіталізованих - середнього ступеня важкості. Всього в школі навчається 124 учні. Причиною захворювання є порушення працівниками їдальні технології приготування їжі та недотримання правил особистої гігієни.

Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. За фактом події проводиться розслідування.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.