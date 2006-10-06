Ювелір: намисто Тимошенко коштує 300-400 доларів

Президент ювелірного дому «Лобортас и Карпова» Ігор ЛОБОРТАС вважає, що намисто лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО є біжутерією, скоріш за все, купленою в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛОБОРТАС заявив журналістам.

Він зазначив, що коштовності повинні відрізнятись клеймами, а на цьому виробі їх немає.

Детально оглянувши застібку намиста, що являє собою логотип італійського дому моди "Dolce&Gabbana", експерт зауважив, що це не золото, а, скоріш за все, сталь.

І.ЛОБОРТАС не виключив, що намисто Ю.ТИМОШЕНКО зроблено з річкових перлин. На його думку, одна нитка коштує не більше 100-200 доларів.

«Якби я купував це намисто в Еміратах, то віддав би за нього 300-400 доларів», - сказав експерт. Він підкреслив, що для точнішої оцінки виробу потрібно провести ретельнішу експертизу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у сесійній залі ВР виникла суперечка між депутатами Євгеном КУШНАРЬОВИМ і Юлією ТИМОШЕНКО щодо відміни депутатських пільг.

Виступаючи з парламентської трибуни, Є.КУШНАРЬОВ заявив, що внесені законопроекти щодо відміни пільг народним депутатам, серед авторів яких є і Ю.ТИМОШЕНКО, є «фарисейством, з яким новоявлені захисники народу намагаються викликати до себе черговий приступ всенародної любові і сформувати негативне ставлення до всіх інших».

Є.КУШНАРЬОВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, зазначив: «Шановна, Юліє Володимирівно, та одної перлини з намиста на вашій шиї достатньо для того, щоб середньостатистична українська сім’я жила 5 років».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це біжутерія, і вона немає ніякої цінності. Депутат передала своє намисто журналістам для проведення експертизи, після чого вони направились у вище зазначений ювелірний дім.

Фото Струмковського