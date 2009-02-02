У Ющенка сім курсів на тиждень?

П`ятнична заява Віктора Ющенка про необгрунтованість валютного курсу в 6-6,5 гривень за долар не внесла жодної ясності до одного з найактуальніших на сьогодні для економіки і громадян України питань: а яка ж ціна гривні до долара є об`єктивною в нинішніх умовах і, головне, яким реально буде валютний курс в найближчі тижні, місяці і до кінця року?

Сам Президент не дав чіткої відповіді на це запитання і з його вельми емоційних фраз можна лише судити про те, що названий курсовий орієнтир він вважає істотно заниженим. Глава держави підкреслив, що для того, щоб встановити курс 6 грн. за 1 дол., необхідно залучити до України близько 15 млрд. доларів. «Є фахівці, які це можуть зробити, - схилити весь світовий ринок, щоб вони сьогодні прийшли з 15 млрд. до України? Думаю, що немає», - ніби риторично запитав і тут таки сам собі відповів він.

Логічно було б припустити, що Віктор Ющенко підтримує позицію керівництва Національного банку, який протягом практично всього січня проводить валютні інтервенції на міжбанківському ринку, прагнучи наблизити ринковий курс до офіційного значення НБУ в 7,7 грн/дол.

Зокрема, 22 січня керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький чітко заявивпро плани Нацбанку триматися в діапазоні 7,7-8 грн/дол у січні-березні цього року, хоча, за його словами, НБУ не повинен жорстко утримувати курс на тлі погіршення бюджетного і платіжного балансів. Треба сказати, поки що регулятор досить успішно справляється з цим завданням - минулого тижня курс на міжбанку впритул наблизився до заповітної позначки і опустився до котирувань 7,8-7,9 грн/дол.

Проте дещо суперечливо в цьому ракурсі виглядає ще одна заява про економічно справедливий курс гривні, яку зробив всього тиждень тому перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр Шлапак. Станом на початок 2009 року економічні показники говорять про те, що долар повинен знаходитися на позначці 6,5 гривні, - розповів він в ефірі одного з телеканалів. «Все інше - це ажіотаж і спекуляції. У тому, що їх розгорнули, винні як Нацбанк, так і політики. Проте сьогодні до ситуації з доларом потрібно підійти з дуже спокійною головою», - пояснив заступник глави Секретаріату Президента.

Втім, це ще не всі нестиковки. Зрозуміло, що заяви вищих посадовців України про параметри «економічно обгрунтованого», «справедливого», «рівноважного» валютного курсу не припускають, що йдеться про курсовий показник всього на один-два тижні або місяць. Інакше так і говорили б - мовляв, на січень, буде такий-то курс, а потім буде, припустімо, плавна девальвація гривні. Ні, називаючи той або інший курс, вони мають на увазі, мабуть, більш-менш стабільне значення на тривалий відрізок часу, якщо не наводяться ніякі додаткові обмовки.

Але тоді потрібно згадати і про ще один курс, який Віктор Ющенко привселюдно оголосив не так уже й давно. «Причин інвестиційного, торгового, платіжного характеру для того, щоб мати ту поведінку курсу, яку ми зараз маємо, сьогодні немає. Сьогодні ціна долара могла б коливатися за цими показниками в межах від 5,8 до 5,9 гривні за долар США», - сказав, зокрема, він 28 листопада минулого року. Вперше Президент назвав ці цифри в кінці жовтня, а в грудні він побічно підтвердив цю свою оцінку, стверджуючи, що «гривня серйозно передевальвована».

Як бачимо, в останні місяці президентська сторона як мінімум тричі оголошувала різні валютні курси, якщо вважати, що керівництво Нацбанку підконтрольне Вікторові Ющенку і, поза всяким сумнівом, не могло проводити не узгоджену з ним курсову політику. Причому, різниця доволі велика - 5,8-5,9 грн/дол, 6,5 грн/дол і 7,7-7,8 грн/дол.

Таке метання Президента і Нацбанку з оцінками курсу, а також безпосередньо пов`язані з цим різкі реальні його коливання вгору-вниз, не могли не завдати чималої психологічної шкоди клімату на валютному ринку. Крім того, це ще й коштувало Україні неабияких сум валютних резервів, без толку витрачених в цілях утримання гривні на необгрунтовано низьких (як тепер випливає зі слів Віктора Ющенка) курсових рубежах. Зокрема, думка глави держави про «правильність» курсу в 5,8-5,9 грн/дол напевно сприймалася чиновниками НБУ як керівництво до дії. Так, з початку листопада і до 19 числа Нацбанк проводив інтервенції долара на міжбанківському ринку за ціною саме в районі 5,8 грн. (потім пішло підвищення), а протягом майже всього жовтня взагалі по 5-5,5 грн. А з урахуванням того, що за ці два місяці Нацбанк витратив на інтервенції 7,5 млрд. дол., пряма «економія» резервів у випадку, якщо б долари продавалися по 7,7 грн., склала б 1,5-2 млрд. дол.

Окрім збитку для золотовалютних резервів країни незважена і непослідовна валютно-курсова політика НБУ, природно, підірвала довіру до гривні населення, що вилилося у відтік коштів з гривневих депозитів. За жовтень і листопад об`єм гривневих внесків фізосіб зменшився на 17 млрд. грн., а в грудні ще на 1,8 млрд. грн. Зрозуміло, що значну частину гривень люди обміняли на долари і євро, а це стало, певна річ, однією з додаткових причин девальвації національної валюти.

Чому Віктор Ющенко минулої п`ятниці розкритикував за нереальність курс саме в 6-6,5 грн/дол, а не якийсь інший? Відповідь очевидна: прем`єр-міністр Юля Тимошенко неодноразово раніше заявляла про економічну обгрунтованість якраз таких курсових параметрів, а в передостанньому випуску «Дзеркала тижня» вона ще й різко висловилася, що «як тільки ми змінимо керівництво Нацбанку, курс відновиться на позначці 6-6,50 грн. за долар». До того ж, Верховна Рада минулого тижня таки усунула Володимира Стельмаха з поста голови НБУ, причому, у вельми оригінальний і юридично небездоганний спосіб.

Проте, коли тепер Ющенко чихвостить главу уряду за нереальність курсу гривні до долара, який прозвучав з її вуст, Президент тим самим, очевидно, визнає помилковість і своїх вердиктів із цього приводу, а також неправильність конкретних дій Нацбанку минулого року, збудованих на минулих оцінках Президента? Причому, Олександр Шлапак згадував про справедливість курсу в 6,5 грн/дол зовсім недавно, і, до речі, його оцінка практично повністю співпала з думкою Юлії Тимошенко. З урахуванням цих обставин нинішні критичні заяви Віктора Ющенка виглядають дещо «дивно», чи не так?

Наприкінці не можна не сказати також про те, що згадана п`ятнична заява Президента поза сумнівом матиме негативний вплив на залишки довіри у співвітчизників до гривні і, як наслідок, на ситуацію з валютним курсом. Адже Ющенко дав чіткий сигнал тим, хто все ще продовжує тримати в банках свої заощадження в гривні, сподіваючись, що курс долара знизиться в майбутньому. Тепер всім стало зрозуміло, що ніякого зміцнення гривні в майбутньому чекати не варто, а, скоріше, навпаки - з відповідними очевидними висновками.

Юрій Глухов