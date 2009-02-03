Заповідник «Асканія-Нова» має шанс

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» має всі шанси потрапити до 77 напівфіналістів всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи», які потім змагатимуться за звання семи природних чудес світу.

Таке переконання висловив ініціатор акції «7 чудес України» Микола ТОМЕНКО, який подав відповідну заявку на участь представників нашої країни у світовому конкурсі.

Як відомо, «Асканія-Нова» представляє Україну у другому турі всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи». Відповідне голосування триватиме до 7 липня 2009 року. Із 77 учасників, які наберуть найбільше голосів у Інтернеті, експертне журі обере 21 фіналіста конкурсу.

Всього у другому турі всесвітнього конкурсу беруть участь 261 номінант з усіх континентів. Для зручності виявлення переможців організатори розподілили учасників другого етапу конкурсу на сім груп. «Асканія-Нова» та ще 57 учасників конкурсу опинилася у другій за чисельністю групі Е – «Національні парки, природні заповідники, ліси».

11 номінантів з кожної групи, які здобудуть найбільше голосів користувачів мережі Інтернет, виходять до наступного етапу. Станом на 3 лютого «Асканія-Нова» - на 33 місці.

При цьому М.ТОМЕНКО закликав підтримати українського номінанта.

Це можна зробити на сайті www.7chudes.in.ua Або за посиланням: www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees