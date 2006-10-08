На Подолі у Києві горіла пам’ятка архітектури

Потужна пожежа сталася минулої ночі на Подолі в Києві – горів нежитловий двоповерховий будинок на Набережному шосе, 4, неподалік Поштової площі.

Як повідомили УНІАН у прес- службі Головного управління МНС України в місті Києві, повідомлення про пожежу надійшло вночі, 8 жовтня, о 01 год. 53 хв.

За вказаною адресою було направлено пожежно-рятувальні розрахунки з двох найближчих центральних пожежних частин. Стовп полум’я від пожежі було видно з далекої відстані. Рятувальники прибули на місце за 8 хвилин, на цей момент більша частина даху дерев’яного будинку була охоплена вогнем. Стало зрозуміло, що без допомоги не обійтися, був оголошений підвищений ранг пожежі «Пожежа - 2» і до місця попрямували додаткові підрозділи рятувальників на основній та спеціальній пожежній техніці. До гасіння пожежі було залучено 8 одиниць основної та 4 одиниці спеціальної техніки, близько 40 осіб особового складу пожежно-рятувальної служби столиці.

Пожежні боролися з полум’ям понад годину, ще протягом певного часу проливали та розбирали тліючі конструкції будинку. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено та розібрано 300 квадратних метрів дерев’яних конструкцій будинку.

Причина пожежі та збитки, наразі, з’ясовуються.

За словами власників, будинок 15х30 метрів належить до пам’яток архітектури і має історичну цінність.