Тимошенко хоче створити Раду автомобілістів при Кабміні

21:45, 06 лютого 2009
Разное
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... і зацікавилася незаконною евакуацією

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює створення Ради автомобілістів при Кабінеті міністрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, доручення створити Раду автомобілістів Ю.ТИМОШЕНКО дала під час наради за участю представників громадських об’єднань автовласників.

За словами прем’єр-міністра, до складу ради входитимуть представники Державного комітету з питань підприємництва, міністри транспорту і зв’язку, фінансів, а також заступник міністра внутрішніх справ та представники громадських об’єднань автовласників.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила підготувати на наступне засідання уряду документи щодо спрощення системи передачі права керування автомобілем і доцільності тимчасового реєстраційного талону, а також проект розпорядження про заборону ДАІ брати участь в незаконній евакуації автомобілів.

Глава уряду зауважила, що вирішення всіх проблемних питань, порушених на нараді представниками автовласників, вона бере під особистий контроль.

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