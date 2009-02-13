Вранці екіпаж "Фаїни" буде в Києві

Екіпаж судна "Фаїна" о 00.45 за кенійським часом поїхав на військовий аеродром порту Момбаса, звідки приблизно о 3.00 вилетить спецрейсом до Києва. Тіло капітана "Фаїни" Володимира Колобкова поки що залишається в Кенії, повідомила РІА Новости телефоном омбудсмен України Ніна Карпачова.

Моряків "на дуже короткий час привезли в готель. Лише години на дві. Хлопці встигли тільки перекусити, помитися, скласти речі і одразу їх посадили в автобуси і відвезли на військовий аеропорт. Виліт призначений орієнтовно на 03.00 ночі. Десь з 9 до 11 ранку за київським часом вони мають прилетіти до Києва", - повідомила Карпачова.

"Екіпаж був готовий затриматися на кілька годин, якби тіло померлого капітана можна було б забрати на спецрейсі", - сказала Карпачова. Проте судмедекспертиза тіла померлого капітана ще не почалася, тому було ухвалено, що екіпаж вилітає до Києва, а питанням про проведення судмедекспертизи тепер займається посольство РФ у Кенії.

"Після закінчення судмедекспертизи і оформлення необхідних документів тіло Владимира Колобкова буде відправлене за маршрутом Момбаса - Найробі - Амстердам - Петербург. Про це мені сказав перший секретар посольства РФ у Кенії Олексій Орєхов", - сказала вона.

Сама Карпачова не полетить спецрейсом разом з екіпажем, оскільки її не включили до складу української робочої групи. "Тому я і до Кенії самостійно прилетіла, не дочекавшись рішення в Секретаріаті Президента (щодо включення в робочу групу), навіть не одержавши відповіді на два наших листи (про прохання включити в групу)", - сказала вона.