Тимошенко запропонувала японцям будувати вітряки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала представникам найбільших японських корпорацій розглянути можливість будівництва в Україні вітряних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією Ю.ТИМОШЕНКО виступила сьогодні в Києві, під час зустрічі з представниками найбільших японських корпорацій.

«(Ми – УНІАН) готові дати можливість будувати вітряні електростанції або на морській площі або на узбережжі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Крім того, щодо використання сонячної енергії, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що Україна «повністю відкрита» в цьому питанні і готова стати «добрим партнером» з реалізації спільних проектів у цій сфері.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві проводить зустріч з представниками шести японських корпорацій: «Sumitomo», «Marubeni», «Mitsubishi», «Itichu», «Sojits», «Mitsui».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала представникам найбільших японських корпорацій розглянути можливість вирощування в Україні екологічно чистої сільськогосподарської продукції, аби потім її можна було експортувати до Японії й інших країн світу.