Галкін застрахував Пугачову на півмільйона доларів

Пародист зробив це, оформляючи страховий договір на свій лімузин марки «Бентлі»

Близько трьох років тому заробітки дозволили Максимові пересісти з «Мерседеса» на шикарний чорний «Бентлі Арнаж». Авто пародиста нині коштує не менше 300 тисяч доларів. Утім, з чуток, Галкін купив автомобіль за $500 тисяч. Тоді Москвою на такій машині їздив лише Віктор Черномирдін. А за кордоном такі самі автомобілі тримають не останні люди, наприклад, мер Лондона. Галкін не раз зізнавався, що все життя мріяв про таке наворочене авто.

«Бентлі» пародиста виготовлений за спецзамовленням: затемнені вікна, просторий салон з натуральної шкіри бежевого кольору з висококласною аудіосистемою і DVD.

Нещодавно Максим звернувся до солідної страхової компанії з метою убезпечити свого «залізного коня».

Як стало відомо «КП», співробітники компанії запропонували Галкіну застрахувати не тільки автомобіль, а й пасажирів, які постійно перебувають у салоні.

- А у мене саме головний пасажир - Алла Пугачова! Добра ідея! -весело заявив Максим і застрахував Аллу Борисівну як почесного пасажира «Бентлі» на півмільйона доларів.

Загальна вартість всієї страховки - шість тисяч доларів. Такою незначною (на тлі ціни авто) сума вийшла тому, що як охайний водій Максим має право на серйозні знижки.

“Комсомольськая правда”