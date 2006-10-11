Хворий на сказ домашній кіт покусав дітей

У с. Посад-Покровське Білозерського району на Херсонщині під час гри домашній кіт покусав чотирьох дітей - двох 12-річних хлопчиків та двох 9-річних дівчинок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УМНС області, за результатами експертизи, здійсненої працівниками районної Державної ветеринарної медицини, у тварини виявлено захворювання на сказ.

За свідченням батьків постраждалих дітей, домашній улюбленець повернувся до своїх господарів після прогулянки. Найвірогідніше, причиною сказу кота став його контакт із лисицею, яких на даний час чимало мешкає на Херсонщині

На даний час усі потерпілі проходять реабілітацію в районній лікарні. Стан їх здоров’я задовільний.

У поточному році це вже другий зафіксований випадок в області, коли скажений домашній кіт напав на людей.