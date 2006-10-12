Рух на вулицях Саксаганського та Жилянській у Києві буде одностороннім

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про запровадження одностороннього руху на вулицях Саксаганського та Жилянській.

Згідно з документом, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади, замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт із впровадження одностороннього руху на вул. Саксаганського визначено КП “Київдорсервіс”, а замовником розробки проектно-кошторисної документації та будівництва тролейбусної лінії на вул. Жилянській визначено КП “Київпастранс”.

Ці комунальні підприємства на тендерній основі мають визначити генеральну проектну та будівельні організації для відповідного проектування та будівництва.

Відповідно до розпорядження, фінансування робіт здійснюватиметься відповідно та в межах показників, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2006 рік. Всі інвестиційні пропозиції щодо зазначених об’єктів мають бути передані Головному управлінню економіки та інвестицій КМДА для подальшого включення робіт до проекту Програми розвитку столиці на наступний рік.