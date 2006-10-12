Група «Тату» влаштувала скандал українським прикордонникам

Провокаційна група «Тату» знову в Києві. Цього разу вони приїхали з четвіркою нових музикантів і з татом Юлі Волкової. Після приїзду «татушки» планували прогулятися містом і показати Юліному татові місцеві визначні пам`ятки, але у результаті півдня відсипалися і так нікуди й не пішли. А винуватими в усьому виявилися українські прикордонники.

Виявилось, що серед ночі в купе «татушок» з перевіркою зайшли митники з прикордонниками. Вони почали ретельно перевіряти багаж зірок і музикантів.

- Ми спали і не відразу зрозуміли, чого від нас вимагають, - розповідають Юля і Олена. - А вони від цього ще більше розсердилися. Коли їм сказали: «Ви хіба не впізнали дівчат, це ж група «Тату»! - вони нам заявили: «Нічого не знаємо! Та хто ви взагалі такі? «Тату»?» Ну, і пішло і поїхало.

Але більше за самих дівчат рознервувався батько Юлі - Олег.

- Ну як це можна - не впізнати «Тату»? - переживав він. - Добре, що Юля щосили стримувалася і не почала грубіянити - вона дуже запальна. Боюся, тоді ціла бійка могла б відбутися.

Обком з посиланням на КП в Україні