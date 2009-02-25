Водій «Ланоса» збив 16 людей

ДТП на Заході Москви. Там автомобіль "Шевроле Ланос" збив на пішоходному переході та тротуарі щонайменше 16-тьох людей. П`ятьох з них доправили до лікарень. Про це повідомили в департаменті охорони здоров`я російської столиці, передає 5 канал.

Більшість з постраждалих - студенти Московського державного університету, поблизу якого і сталася аварія. Міліція повідомляє, що винуватець ДТП за півгодини до інциденту - напав на власника авто і, погрожуючи ножем, висадив його з машини. Після наїзду на пішоходів, зловмисник втік з місця пригоди. Правоохоронці зараз розшукують правопорушника.