На Львівщині зійшли з рейок два вагони електрички

Сьогодні о 1.35 на перегоні Городок - Родатичі Львівської області поблизу с. Вовчухи Городоцького району зійшли з рейок два останні вагони пасажирського електропотяга сполученням “Львів-Мостиська”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, загиблих і постраждалих немає. Внаслідок сходу вагонів рух поїздів на даній ділянці призупинено. Попередня причина сходження вагонів - прогнивання дерев`яних шпал та просідання рейок.

Станом на 7.00 суботи тривають відновлювальні роботи. До робіт залучено відбудовчий поїзд та 27 осіб від Львівської залізниці.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України у Львівській області.