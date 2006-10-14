У Чорному морі потонув сухогруз, троє моряків загинули

У Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини затонув сухогруз, троє моряків загинули, передає Associated Press.

За даними рятувальної служби ВМС Туреччини, сухогруз Magic під прапором Коморських островів потонув минулої ночі за 3 км на південь від курортного міста Ігнеада, поблизу кордону з Болгарією. На борту судна були десятеро людей, сімох з них врятувала турецька берегова охорона. Інші подробиці поки не повідомляються. Зокрема, немає інформації про характер вантажу, що перевозився, і про громадянство членів команди. Також не ясно, що стало причиною події.