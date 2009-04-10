Одеська міськрада вирішила продати Роману Карцеву квартиру

Популярний артист естради та кіно, майстер гумористичного жанру Роман КАРЦЕВ зможе незабаром придбати 2-кімнатну квартиру в Одесі, де народився 20 травня 1939 року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим сьогодні рішенням сесії Одеської міськради, Р.КАРЦЕВУ буде продано квартиру на Французькому бульварі рідного міста за символічну ціну - 1 грн. 20 коп.

Як повідомлялося, після проходження акторської школи в Ленінградському театрі мініатюр Р.КАРЦЕВ, Віктор Ільченко і Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ організували в 1970 році Одеський театр мініатюр. Пізніше Р.КАРЦЕВ блискуче виконав роль Швондера у фільмі «Собаче серце», ряд ролей у картинах «Биндюжник і король», «Небеса обітовані», «Старі шкапи», «Майстер і Маргарита» та інших фільмах.