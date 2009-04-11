РПЦ готова відкрити православні нічні клуби

Голова синодного Відділу з взаємодії церкви і суспільства протоієрей Всеволод Чаплін заявив, що Московський патріархат готовий підтримати відкриття православних нічних клубів. Цю заяву він зробив на зустрічі із слухачами Вищої школи державного адміністрування при Московському держуніверситеті.

"Ймовірно, і можливий був би нічний клуб, де молоді люди могли б подивитися добрий фільм і потім поговорити про нього хоч до трьох, хоч до чотирьох годин ночі. Такі речі, напевно, можуть бути", - сказав протоієрей. При цьому він навів за приклад культурний центр "Духовна бібліотека", організований московськими католиками.

Протоієрей наголосив, що в нині робота з молоддю є одним з пріоритетів РПЦ.

Лента.ру