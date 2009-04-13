Влада Зімбабве заборонила обіг національної валюти

Уряд Зімбабве ухвалив припинити функціонування національної валюти - зімбабвійського долара, повідомляє AFP. Урядова ухвала узаконила вже наявну практику, оскільки місцевий тезко світової валюти фактично зник з обігу.

За словами міністра економіки країни Елтона Мангомі, зімбабвійський долар не прийматиметься до оплати протягом року, оскільки "його вартість не забезпечена нічим".

У січні 2009 року рекордна в світовій історії інфляція в Зімбабве змусила державні власті піти на безпрецедентний крок - офіційно дозволити ходіння на території країни іноземних валют. До їх списку увійшли ботсванійська пула, південноафриканський ранд, долар США, євро і британський фунт. В результаті національна валюта виявилася незапитана.

З середини 2008 року уряд Зімбабве не публікує даних про темпи інфляції в країні. За останніми даними, одержаним в липні 2008 року, ціни росли на 231 мільйон відсотків в рік. За останні два роки зімбабвійський центробанк скоротив на національній валюті 22 нулі. Найвищу вартість нині має 10-трильйонна банкнота, але навіть її недостатньо для придбання буханця хліба.

Лента.ру