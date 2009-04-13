Пожежа на Київщині: загинули двоє дітей

Трагедія у селі Шарки

У селі Шарки Рокитнянського району Київської області в приватному житловому будинку внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення виникла пожежа. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі загинули двоє дітей 2002 та 2003 років народження. Відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter