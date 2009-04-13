Пожежа на Київщині: загинули двоє дітей
10:50, 13 квітня 2009Разное
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Трагедія у селі Шарки
У селі Шарки Рокитнянського району Київської області в приватному житловому будинку внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі загинули двоє дітей 2002 та 2003 років народження.
Відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
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