Потяг С.Петербург–Дніпропетровськ убив хлопця
09:59, 14 квітня 2009Разное
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Переводив мопед через колію...
На Чернігівщині поїзд «Санкт-Петербург – Дніпропетровськ» смертельно травмував хлопця. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.
Нещасний випадок стався 13 квітня о 15 год. 40 хв. у смт Макошине Менського району. На залізничному переїзді швидкий потяг №336 сполученням «Санкт-Петербург – Дніпропетровськ» смертельно травмував жителя селища, 1989 року народження, який переводив мопед через залізничну колію.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
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