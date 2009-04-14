Потяг С.Петербург–Дніпропетровськ убив хлопця

На Чернігівщині поїзд «Санкт-Петербург – Дніпропетровськ» смертельно травмував хлопця. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

Нещасний випадок стався 13 квітня о 15 год. 40 хв. у смт Макошине Менського району. На залізничному переїзді швидкий потяг №336 сполученням «Санкт-Петербург – Дніпропетровськ» смертельно травмував жителя селища, 1989 року народження, який переводив мопед через залізничну колію.

Затримки руху залізничного транспорту не було.