Дружина Мела Гібсона хоче одержати при розлученні півмільярда

Дружина голлівудської "зірки" Мела Гібсона Робін, яка подала на розлучення після 28 років сімейного життя, хоче одержати 500 мільйонів доларів або приблизно половину сімейного статку, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на CNN.

Це розлучення обіцяє стати найдорожчим у світі.

Поки що очолює список найдорожчих розлучень, за версією Forbes, "зірка" баскетболу Майкл Джордан - він мав виплатити Хуаніті Ваной, банківській службовиці, з якою одружився 1989 року, 168 мільйонів доларів.

На другій сходинці списку - співак і актор Ніл Даймонд, який заплатив своїй дружині Марсії Марфі 150 мільйонів доларів.

100 мільйонів доларів коштувало розлучення Стівену Спілбергу, який прожив зі своєю дружиною Емі Ірвінг чотири роки після весілля в 1985 році. Тоді це була половина статку культового голлівудського режисера і продюсера.

Причиною розлучення Робін Гібсон назвала "непереборні розбіжності". У сім`ї семеро дітей, шестеро з яких ведуть самостійне життя. Робін попросила суд про спільну опіку над молодшою дитиною, Томом, якому десять років.

Журнал People вважає, що причинами розлучення стали нервозність і надмірна тяга Гібсона до спиртного, яка переросла в залежність під час роботи над культовим фільмом "Апокаліпсис". Проте безпосереднім поштовхом до розлучення стала публікація світлин, де Мел Гібсон на пляжі з молодою брюнеткою. Таблоїди поки не встановили точно “непереборну розбіжність”, відомо, що вона з Росії, співачка, звуть Оксана.