Британський прем'єр вибачився за інтриги радника

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун публічно вибачився за дії свого радника Демієна Макбрайда, повідомляє The Guardian. Плани придуманої радником кампанії з дискредитації та плямування лідерів консервативної партії стали недавно надбанням громадськості і викликали політичний скандал.

У телевізійному інтерв`ю перед засіданням кабінету в місті Глазго, Браун заявив, що оприлюднені дані шокували і розсердили його. Він уточнив, що написав всім політикам, кого міг торкнутися скандал, листи з висловленням глибокого жалю. Прем`єр також наголосив, що особисто несе повну відповідальність за подію.

Раніше члени кабінету неодноразово заявляли, що прем`єр-міністр не має ніякого стосунку до скандалу і в його особистих вибаченнях немає потреби. Представники опозиції вітали рішення Брауна взяти на себе відповідальність за низький рівень політичної культури правлячого кабінету, хоч і зауважили, що відбулося це з деяким запізненням.

Приводом для бурхливих дискусій стала розголошене одним з блогерів електронне листування радника прем`єра Демієна Макбрайда з політтехнологом партії лейбористів Дереком Дрейпером. У ній обговорювалися питання організації "брудної" інтернет-компанії проти Консервативної партії і її лідерів. Макбрайд пропонував відкрити спеціальний сайт, на якому передбачалося публікувати матеріали, що плямували опозицію, зокрема чутки і домисли про особисте життя політиків.

Раніше свої вибачення приніс і винуватець скандалу, який назвав свої коментарі "некоректними і незрілими". Його відставка вже прийнята.

Лента.ру