Хакери зламали аккаунт Тоні Блера на Facebook

Аккаунт екс-прем`єра Великої Британії Тоні Блера на веб-сайті популярної соціальної мережі Facebook зазнав атаки хакерів, повідомляє видання The Telegraph.

Невідомі розмістили на сторінці Блера лайливі вирази на його адресу. Колишній прем`єр зокрема звинувачувався в тому, що він «є пародією на самого себе», йому також дорікнули в тому, що він «не може бути таким, як містер Гордон Браун», а також відзначили, що «Тоні Блер потрібен Британії як бубонна чума».

Газета.ру