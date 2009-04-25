На Харківщині під час пожежі загинуло двоє осіб

У місті Куп`янськ Харківської області в приватному житловому будинку через порушення правил безпеки при експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб, у тому числі дитина 2005 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.