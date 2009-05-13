Тимошенко не каже, в якому бізнесі її чоловік заробив 3 мільйони

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася уточнити сферу бізнесу, в якому її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО зміг заробити в 2008 році близько 3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на відповідне запитання журналіста, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Декларація є публічною, вона розміщена на сайті уряду. Я ще раз підкреслюю – чоловік займається бізнесом, і він заробляє в бізнесі ті гроші, які вказані в декларації».

Як повідомляв УНІАН, згідно з декларацією прем`єр-міністра, її чоловік у 2008 році одержав доходи в сумі 2,8 млн. грн. Окрім цього, він володіє квартирою площею 52 кв. м., а також гаражем та іншими приміщеннями площею 255 кв.м. Згідно з декларацією, на його банківському рахунку 82,9 тис. грн.

Дохід Ю.ТИМОШЕНКО в 2008 році склав 386 тис. грн.