Патрісія Каас дуже засмучена

Французька співачка Патрисія КААС, яка посіла лише 8-е місце на «Євробаченні», розповіла, що була дуже засмучена результатами свого виступу на конкурсі.

У цьому вона зізналася в інтерв`ю радіостанції RTL. «Я вдячна всім, хто підтримував мене. Головне, що Франція була разом зі мною», - сказала П.КААС.

Телеканал «Франс-3», який купив права на трансляцію «Євробачення» у Франції, повідомив, що кількість глядачів, які стежили за розвитком конкурсу, досягла рекордної позначки як мінімум за останні 10 років.

Нагадаємо, що на «Євробаченні» П.КААС представила Францію з піснею рідною мовою Et S`il Fallait Le Faire.

За 20 років музичної кар`єри П.КААС одержала широке міжнародне визнання і продала близько 16 мільйонів дисків. У багатьох країнах вона - уособлення французької естради.

Як повідомляв УНІАН, цього року за кращого співака Європа визнала представника Норвегії Олександра РИБАКА. Світлана ЛОБОДА, яка представляла Україну, посіла 12 місце.

Виступ Патрісії Каас підтримали глядачі з Росії (10 очок), Білорусі, Швейцарії, Словенії (по 7), Ісландії, Литви, Греції, Боснії і Герцеговини, Голландії, Вірменії (по 6), Ізраїлю, Латвії (по 5), Фінлядії (4), Іспанії, Німеччини, Андорри, України, Сербії, Ірландії (по 3), Албанії, Данії (по 2), Бельгії, Чорногорії, Великої Британії, Норвегії (по 1 балу). Що в підсумку дало їй 107 балів і 8-е місце.