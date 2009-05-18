Playboy спробує "молодший і свіжіший вигляд"

Журнал Playboy скоротить тираж і виходитиме рідше, щоб впоратися з кризою, яка призвела до різкого падіння продажів, повідомляє The Chicago Tribune з посиланням на заяву тимчасового виконавчого директора Джерома Керна (Jerome Kern).

Пропонується об`єднати липневий і серпневий номери, а також знизити розцінки на розміщення реклами. Крім того, в червневому номері буде випробуваний новий дизайн, який, за словами Керна, має надати виданню "молодшого і свіжішого вигляду".

Як зазначає The Chicago Tribune, паперовий Playboy зазнає дедалі більшої конкуренції з боку електронних видань та безкоштовної еротики в інтернеті. З 2002 по 2008 рік його аудиторія скоротилася на 600 тисяч читачів.

Загальний тираж за останні шість місяців 2008 року склав близько 2,5 мільйонів екземплярів. Доходи від продажів у першому кварталі 2009 року впали на 16 відсотків - до 13,5 мільйона. Втрати в першому кварталі становили 13,7 мільйона. У березні журнал був вимушений закрити свою нью-йоркську редакцію.

Лента.ру