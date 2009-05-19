У Кременчуку чоловік вчинив акт самоспалення

Сьогодні вночі, 19 травня, у Кременчуку Полтавської області в районі гаражного кооперативу на вулиці Флотській 32-річний чоловік облив себе бензином і підпалив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Кременчуцького міськуправління міліції Василь ОВЧАРЕНКО.

«Відомо, що охоронець автокооперативу побачив, як чоловік, на якому горів одяг, біг у його сторону. Охоронець викликав одразу ж швидку, – сказав В.ОВЧАРЕНКО. - Потерпілий не говорив нічого про те, що його хтось облив і підпалив – він просто скаржився на сильний біль».

За словами В.ОВЧАРЕНКА, міліція знайшла пляшку з-під бензину та записку, в якій було зазначено дані чоловіка – його ім`я, вік і адреса. «Ми перевірили – за цією адресою ніхто не проживає. Зараз триває подальша перевірка. Поговорити з чоловіком нам не вдалося – він був неконтактний, а на ранок лікарі повідомили про його смерть», - повідомив начальник міськуправління міліції.

За його словами, чоловік отримав опіки 60% тіла.

Міські міліціонери схиляються до версії про самогубство. Вони встановили, що раніше чоловіка не раз доставляли в міліцію за адміністративні правопорушення, зокрема, за хуліганство. Про причини самоспалення не повідомляється.