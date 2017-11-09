Спільна акція сервісу UKLON та видавництва Книголав до Дня української писемності та мови
Сервіс виклику авто онлайн Uklon підготував для своїх пасажирів корисні подарунки, присвячені Дню української писемності та мови. Кожен пасажир, який замовить авто у Києві з 9 по 11 листопада, матиме шанс отримати один із тисячі примірників книги Олександра Авраменка “100 експрес-уроків української”.
Видання оформлене як кишеньковий посібник з цікавими прикладами та яскравими ілюстраціями. Ця книжка допоможе навчитися правильно говорити українською тим, хто лише почав вивчення мови, а також стане у нагоді охочим закріпити та вдосконалити свої знання.
День української писемності та мови відзначається в Україні 9 листопада впродовж останніх 20 років.
Uklon – це українська компанія, яка на честь свята закликає підтримувати розвиток країни та національної свідомості, вивчаючи українську разом.