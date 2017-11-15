Презентація соціологічного дослідження "Оцінка сприйняття добробуту серед української молоді"

У середу, 15 листопада 2017 року, о 12:00 у приміщенні вільного простору INVERIA (вул. Володимирська, 49 А, м.Київ) відбудеться презентація та обговорення результатів соціологічного дослідження «Оцінка сприйняття добробуту серед української молоді», проведеного міжнародною дослідницькою компанією GfK Ukraine за ініціативою Національного олімпійського комітету України.

Організатори: Національний олімпійський комітет України та міжнародна дослідницька компанія GfK Ukraine

Чим живе сучасна молодь, до чого прагне, що її засмучує чи приносить задоволення? Врешті, наскільки наша молодь почувається щасливою? Чи можна це виміряти і подати сухими цифрами? І, найголовніше – ЯК зробити молодь щасливішою?

Ці та інші питання, пов’язані з результатами аналізу самооцінки власного добробуту молодими людьми в Україні будуть порушені на презентації дослідження «Оцінка сприйняття добробуту серед української молоді». Дослідження на основі всеукраїнського соціологічного опитування молоді влітку 2017 року здійснила міжнародна дослідницька компанія GfK Ukraine на замовлення Національного олімпійського комітету України. «Оцінка сприйняття добробуту серед української молоді» була проведена в рамках соціального проекту Olympic moves UA, який реалізує НОК у партнерстві з Кока-Кола.

У презентації візьмуть участь:

• Сергій Бубка, Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, Герой України

• Олеся Жулинська, Директор зі зв’язків із громадськістю компанії «Кока-Кола Україна»

• Анастасія Шуренкова, представник міжнародної дослідницької компанії GfK Ukraine

• Олександр Білоус, психолог/ суспільствознавець

В обговоренні результатів дослідження та дискусії візьмуть участь молодіжні лідери, відомі спортсмени-олімпійці, представники громадських організацій та соціально-відповідального бізнесу, експерти та науковці, небайдужі до проблем сучасної молоді.

Контакти для акредитації ЗМІ: тел. (066) 875 10 51

Адреса проведення заходу: вільний простір INVERIA, вул. Володимирська, 49 А, м.Київ

Усі бажаючі матимуть змогу подивитися он-лайн трансляцію з місця події 15 листопада з 12 до 13:00 на сайті https://www.unian.net/.