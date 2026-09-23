Сибіга пояснив, чому Росія завдала удару по українських дата-центрах

За словами Сибіги, це надзвичайно важлива цивільна інфраструктура.

Під час масованої атаки на Україну 23 вересня Росія завдала удару по дата-центрах. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X, таким чином Москва хотіла порушити роботу систем оповіщення про повітряні загрози.

"Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації", – написав Сибіга.

Голова МЗС України зазначив, що попередження про ракетні та дронові атаки мають важливе значення для безпеки українців. За його словами, дата-центри належать до критично важливої цивільної інфраструктури. Вони забезпечують доступ людей до інформації та роботу сервісів, необхідних у повсякденному житті.

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"Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль", – підкреслив Сибіга.

Голова МЗС України додав, що РФ також намагається дестабілізувати життя українців і чинити тиск на цивільне населення. За його словами, лише посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони допоможуть зупинити терор з боку Москви.

"Ці атаки не повинні стати новою нормою", – підсумував міністр.

Росія пошкодила важливі дата-центри в Києві – що відомо

Нагадаємо, що в результаті російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. За інформацією інтернет-оператора UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один із столичних дата-центрів.

Про масштабну аварію у зв’язку з російською атакою повідомила й мережа "Паутина". У компанії зазначили, що через ворожий обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишитися без зв’язку.

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко в коментарі УНІАН заявив, що повного відключення інтернету в столиці очікувати не варто. За словами експерта, нинішні перебої мають ситуативний характер і поступово мають бути усунені. Водночас він зазначив, що атака виявила вразливість окремих елементів телекомунікаційної інфраструктури.

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