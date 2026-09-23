Для Путіна замало Донецької області: Зеленський розкрив, на які міста націлилися в Кремлі

За його словами, Путін весь час переносить терміни захоплення Донбасу.

Кремлівський диктатор Володимир Путін нещодавно вчергове пообіцяв представникам американського президента Дональда Трампа, що він захопить Донецьку область. Про це український лідер Володимир Зеленський заявив під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Він сказав, що йому потрібно ще лише кілька місяців. Це, мабуть, вже 17-й або 18-й раз за п’ять років, коли він дає таку обіцянку. Завжди одне й те саме: ще кілька, кілька місяців, а потім він знову переносить термін. Путін і цього разу зазнає поразки", - сказав Зеленський.

Він додав, що після цього Путін ще раз дасть зрозуміти всьому світові, що не планує зупинятися лише на захоплені українського Донбасу.

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"Він хоче ще більше наших міст Одесу та Харків Дніпро та іншіхтось у Кремлі навіть вивісив зображення з написом "На Київ", - додав Зеленський.

Плани РФ захопити Донбас

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що Москва поставила своїм військам новий дедлайн із захоплення Донбасу. За його словами, наразі мета росіян - захопити цю територію до кінця 2027 року. Тоді як російські війська просять відтермінувати цей дедлайн до 31 березня 2027 року.

Зеленський же раніше заявляв, що питання Донбасу є питанням цієї війни. Він наголосив, що ця територія є форпостом для України і бажаною ціллю для РФ.

Колишній співробітник розвідки Великої Британії Філіп Інгрем раніше відзначав, що Сили оборони фактично зірвали плани РФ із захоплення Донецької області. Він зазначав, що Росія вже понад рік намагається оточити фортечний пояс Сил оборони на цій території. Однак українським захисникам вдалося перерізати російську логістику в цьому регіоні, зірвавши плани Москви.

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