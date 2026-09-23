Цього року 'генерал Зима' перейде на бік України, - Зеленський

Водночас Україна виступає за дипломатію та деескалацію.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не матиме іншого вибору, якщо Росія й надалі завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі нашої держави напередодні настання зими. Про це глава держави сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН.

"Жоден російський чиновник ніколи не міг уявити, що армійський "генерал Зима", який впродовж століть воював на боці Росії, одного дня перейде на іншу сторону і підтримає тих, хто захищається від Росії. Ми зробимо це цієї зими, якщо Росія продовжуватиме завдавати ударів по нашій енергетичній системі та нашому опаленню", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для України.

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"Але у відповідь у нас не буде іншого вибору, окрім як зробити її болісною також і для Росії. І саме тому ми кажемо, що кроки з деескалації є важливими і необхідними до настання зими", - констатував глава держави.

Тож, він наголошує на потребі дотримання дипломатії і підтримані сили.

Як зазначив президент, "крок за кроком ми скорочуємо прогалини" в обох цих можливостях.

Енергетичне перемир’я

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трапом заявив, що Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові росіяни. Україна передала США пропозицію щодо цього перемир’я і очікує, що американці це донесуть до росіян.

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