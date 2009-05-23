Тимошенко дала два тижні для вирішення конфлікту в Сумському БЮТ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала голові Сумської облради, представнику БЮТ В’ячеславу ШАПОШНІКУ і народному депутату України, голові Сумської обласної організації ВО «Батьківщина» Івану СІДЕЛЬНИКУ два тижні для вирішення конфлікту між ними. Про це вона повідомила на прес-конференції у суботу.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр підкреслила, що володіє інформацією про конфлікт, що виник в БЮТ в Сумській області.

«Ми їм дали два тижні, для того, щоб вони заспокоїлися. Після цього когось одного з них буде звільнено, - того, хто не заспокоїться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що ця ситуація не є кризою, а просто проявом порожніх амбіцій.

«Це не криза, це просто порожні дурні амбіції, які нічого під собою не мають», - зазначила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Сумська обласна рада 15 травня не змогла достроково припинити повноваження голови В.ШАПОШНІКА, оскільки не вистачило одного голосу.

За рішення про припинення повноважень голови проголосували 59 депутатів з 60 необхідних.

Представники фракції БЮТ заявили, що В.ШАПОШНІК не може очолювати облраду «через свої моральні якості і рівень фаховості», і були ініціаторами внесення до порядку денного питання про дострокове припинення його повноважень та звільнення з посади.