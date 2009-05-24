"Екологічний дороговказ" для християн презентували в Івано-Франківську

В Івано-Франківську презентували «Екологічний дороговказ» для християн.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській теологічній академії УГКЦ.

Там вважають, що християни «особливо повинні дбати про чистоту душі, тіла і довкілля».

Як зауважили під час презентації, практичний посібник «Екологічний дороговказ» допоможе навчитися і навчити мислити екологічно, правильно поводитися на природі.

«Україна знаходиться під загрозою втопитися у повені сміття, - застерігає автор посібника Володимир ШЕРЕМЕТА. - Скажімо, на сьогодні побутові відходи у нас в Україні перевищують втричі чи в чотири рази площу такої держави, як Мальта. Це така інформація, щоб замислитися, що треба щось робити, треба якось рятувати своє довкілля, майбутнє покоління, своє здоров`я».

Нове видання має на меті допомогти зрозуміти, як дбати про екологію та запобігати розповсюдженню сміття, як економити електроенергію і тепло, як поводитися на природі.

Ці поради стануть в нагоді всім, хто дбає про власне здоров`я, яке в першу чергу залежить від нашого довкілля, зауважують його автори.