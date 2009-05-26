Чому сміттярам на Хрещатику треба більше за всіх?

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив управлінню з контролю за використанням бюджетних коштів та головному управлінню фінансів КМДА здійснити аудит використання коштів бюджету Шевченківського району у відповідь на відмову комунальників району прибирати Хрещатик через борги з зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО заявив у ході наради з вирішення проблеми прибирання центральної частини Києва.

За його словами, проблеми заборгованості перед перевізниками за вивезення сміття, окрім Шевченківського району мають решта районів Києва, однак не підбивають при цьому профспілки комунальників на страйки. Так, заборгованість Голосіївського району становить 5 млн. 299 тис. грн., Деснянського – 6 млн. 461 тис. грн., Оболонського – більш як 3 млн. грн., Солом’янського – 4 млн. 100 тис. грн., у той час, як заборгованість Шевченківського району становить 2 млн. 882 тис. грн. “Усі 9 районів, розуміючи ситуацію, продовжують працювати, оскільки розуміють, що зараз збільшити фінансування цього напрямку неможливо, хоча усі перевізники твердих побутових відходів захистили в управлінні з цін підвищення тарифів. Ми б могли збільшити відрахування, але у нас тарифи поки що занижені, а різниці у тарифах немає, тому, з 1 червня тарифи приводяться у відповідність з економічно обґрунтованими, тоді з’явиться можливість покривати заборгованість і виходити з цієї ситуації”, - додав він.

За його словами, КМДА підготує на сесію у червні пропозицію покрити різницю у тарифах на вивезення сміття в обсязі 29 млн. 489 тис і таким чином знайде можливість розрахуватися з усіма перевізниками через райони.

Разом з тим, А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що відповідальність за припинення прибирання Хрещатика і Майдану Незалежності лежить на голові Шевченківської РДА, який не справляється з виконанням своїх обов’язків, і пообіцяв протягом наступного тижня здійснити аудит використання коштів бюджету Шевченківського району профільними управліннями КМДА.

“Вони розглянуть надходження до бюджету району, видатки з бюджету і внесуть нам пропозиції щодо вірного чи невірного вашого посилу. Якщо він вірний, то, безумовно, ми будемо вносити відповідні зміни до бюджету і тоді це питання буде таким чином знято. Якщо ми побачимо, що йде якесь нецільове використання коштів, тоді ми залишаємо за собою право звернутися до прокуратури, до Президента для того, щоби прийняти відповідні реагування”, - підсумував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Крім того, на період, поки з’ясовуватиметься бюджетне питання, комунальному господарству Печерського району дано доручення прибирати частини центру Києва, які територіально належать до Шевченківського району.

Як повідомляв УНІАН, з 23 травня комунальники Шевченківського району столиці припинили прибирати центр міста – вулицю Хрещатик та Майдан Незалежності - через відсутність в бюджеті столиці коштів на фінансування житлово-комунального господарства. Профспілки вимагають виплатити працівникам борги із зарплати, погасити минулорічні борги за ремонт житла та виділити кошти на невідкладні ремонтні роботи.

Поки ці вимоги не будуть виконані, районні комунальники мають намір залишати вул. Хрещатик та Майдан Незалежності неприбраними.