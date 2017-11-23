На Житомирщині продовжили конкурсний відбір проектів, які реалізовуватимуть за кошти Державного фонду регіонального розвитку
Прийом проектів та документів продовжено до 15 грудня 2017 року.
Житомирська ОДА продовжила до 15 грудня конкурсний відбір проектів, які реалізовуватимуть у наступному році за кошти Державного фонду регіонального розвитку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, Житомирська ОДА проводить відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Житомирській області у 2018 році.
Прийом проектів та документів продовжено до 15 грудня 2017 року. Подавати проекти можуть місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Інвестиційні програми і проекти, які подаються на конкурс, мають відповідати певним вимогам. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.