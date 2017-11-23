На Житомирщині продовжили конкурсний відбір проектів, які реалізовуватимуть за кошти Державного фонду регіонального розвитку

Житомирська ОДА продовжила до 15 грудня конкурсний відбір проектів, які реалізовуватимуть у наступному році за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська ОДА проводить відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Житомирській області у 2018 році.

Прийом проектів та документів продовжено до 15 грудня 2017 року. Подавати проекти можуть місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Інвестиційні програми і проекти, які подаються на конкурс, мають відповідати певним вимогам. Детальніше про них можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.