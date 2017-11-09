Офіційна церемонія початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ДП "НАЕК "Енергоатом"

9 листопада 2017 року о 14:00 відбудеться офіційна церемонія початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ДП «НАЕК «Енергоатом» (смт Буряківка, Київська обл., зона відчуження ЧАЕС). У заході візьмуть участь: Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, Президент американської компанії Holtec International доктор Кріс Сінгх, Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Міністр фінансів України Олександр Данилюк, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, Перший заступник голови Комітету ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, Перший заступник голови Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів, Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган та інші. Акредитація для ЗМІ обов’язкова: тел. +38 (044) 277-78-89, +38 (050) 358-46-56 або e-mail: pr@atom.gov.ua. Збір журналістів 9 листопада о 10:30 біля ст. метро «Мінська».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter